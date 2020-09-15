OMÜ Tıp Fakültesinde devir teslim

Dr. Cengiz Çokluk yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Ayhan Dağdemir'den görevi devraldı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın da katıldığı törende; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Hüseyin Gençcelep de hazır bulundu. Rektör Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Ayhan Dağdemir'e teşekkür etti. Dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Cengiz Çokluk'a da yeni görevinde muvaffakiyet diledi.

Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğünde devir teslim

Yavuz Ünal ve ekibi daha sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğünde yapılan devir teslim törenine katıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürlüğü görevlerini 1 buçuk yıldır yürüten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Özgen, görevini Acil Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Yardan'a devretti. Başhekimlik görevine Prof. Dr. Türker Yardan'ın atanmasının ardından başhekim yardımcılığı görevlerine de Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Şimşek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Güven, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Köksal ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk atandı.

Başhekimlik makamında düzenlenen törende OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Türker Yardan'ı ve ekibini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Rektör Ünal, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin giderek artan etkisinin hissedildiği bu hassas süreçte, üniversite hastanesinin yerine getirdiği sağlık hizmetlerini her zaman olduğu gibi bundan sonra da arttırarak sürdüreceğine inancının tam olduğunu ifade etti.