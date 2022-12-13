OMÜ Tıp Fakültesi'nde hafta sonu ve poliklinik ve ameliyat hizmeti başladı

Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesi'nde hafta sonu poliklinik ve ameliyat mesaisinin başladığını söyledi.

Sağlık alanında Türkiye'nin öncü kuruluşlarından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, hafta sonu poliklinik ve ameliyat mesaisini başlattı. Rektör Ünal ve üniversite üst yönetimi hafta sonu mesaisinde bulunan hastane yönetimi ile bir araya geldi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen teşekkür buluşmasında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Tıp Fakültesi'ne duyulan bir güven var. Bu çok değerli. Basit konularda vatandaş özel hastaneleri tercih ederken daha ciddi konularda ve operasyonlarda rotasını tıp fakültesine çeviriyor. Fakültenin de aldığı karara güveniyor. Vatandaşın bu eğilimi arkadaşlarımız tarafından, başta başhekimlik olmak üzere müdürlerimizin, personellerimizin çabası ile oluştu. Tıp Fakültesi devletten, vatandaştan ya da toplumdan bağımsız kendi kurallarıyla yaşayan, bir yapı değil de tam aksine bütün imkanlarıyla hizmet eden bir yapı olduğunu ortaya koydu. Sonuç itibariyle burası çok değerli” dedi.

“Böyle bir açılım çok kıymetliydi”

Hafta sonu poliklinik ve ameliyat hizmetinin önemine değinen Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Örneğin Karadeniz'in onkolojik vakaları artış varsa bunu önceden araştırıp tespit etmek gerekiyor. Burada ne yapılabilir noktasında önemli bir farkındalık çalışması yapılmasına ihtiyaç var. Yani toplumun bilgilendirilmesine, toplumun hasta olmadan önce onu engelleyecek ve farkındalık oluşturacak çalışmaya ihtiyacı var. Merkezlerimiz burada ciddi bir rol üstlenebilir. Ayrıca tıp fakültesinin hafta sonu hizmet vermesi çok önemli. Böyle bir açılım çok kıymetliydi. Daha önce de söylemiştim tıp fakültesiyle alakalı şikâyetler de hem tür olarak hem de sayısal olarak ciddi azalma yaşadı. Emeği geçen ve olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tıp Fakültesi'nin farklı bir boyutta konuşlanmasına ve bölge için olan önemini devam ettirerek artıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Samsun ve bölgemiz için çok önemli bir adım”

Toplantı odasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Rektör Ünal ve beraberindekiler hafta sonu mesai gerçekleştiren tüp bebek merkezi ve kadın hastalıkları, kardiyoloji, çocuk psikiyatri, nöroloji, ortopedi ve onkoloji polikliniklerini ziyaret ederek hem görev yapan doktor ve personelle hem de hastalarla sohbet ederek ikramda bulundu. Doktor ve personellere özverilerinden dolayı teşekkür eden Rektör Ünal, “Sizlerin sağduyusu ve özverisi ile Tıp Fakültemiz farklı bir boyut kazanacak. Tıp Fakültesi'nin hafta sonu çalışıyor olması Samsun ve bölgemiz için çok önemli bir adım. Birçok açıdan çok fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir uygulama ve bunun mimarları sizler olacaksınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Ünal ve ekibi poliklinik ziyaretlerinin ardından yeni faaliyete geçen ve Cumhurbaşkanlığı Toplu Açılış Programı'na dahil edilen ‘Genel Yoğun Bakım Ünitesi'ni ve polikliniklerin yanı sıra hafta sonu ameliyat yapımına da başlayan ameliyathaneyi ziyaret ederek bu birimlerin doktor ve personelleriyle bir araya geldi.

Programlara ayrıca Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, hastane yönetiminden başhekim yardımcıları Prof. Dr. Hızır Ufuk Akdemir, Prof. Dr. Davut Güven, Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk, Başhemşire Şepnem Kayan, Hastane Müdürleri Eylem Serinkaya, Uğur Güngör ve Osman Gül eşlik etti.

Ziyaret sonunda, hastane yönetimi, uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek, Rektör Ünal ve üniversite üst yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.