OMÜ Tıp Fakültesi'nde Kadınlar Günü kutlaması

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Etkinlik kapsamında OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon'a geçildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk burada yaptığı konuşmada, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; öncelikle başta ‘Türk çocuğu öksüz kalır ama yurtsuz kalamaz diyerek' beşikteki bebeğini ve küçük yaştaki oğlunu evde bırakarak Erzurum Aziziye tabyalarını savunmak için savaşa koşan Nene Hatun olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda yer alan kadınlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Kadınlarımızın ulusumuzun kültür ve medeniyetine sağladığı katkıyı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir ' diyerek özetlemiştir. Tıp Fakültemizde kadın akademisyenlerimizin sağladığı katkı mükemmellik derecesinde büyüktür. Onlar çok iyi birer akademisyen, çalışkan birer bilim insanı ve iyi birer hekimdirler. Onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyor ve içtenlikle saygılarımı sunuyorum” dedi.

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Alaylı günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici ‘Neden 8 Mart?', uzmanlık öğrencisi Dr. Başak Dağdemir Ezber ‘Bir Kadın Gittiğinde', uzmanlık öğrencisi Dr. Merve Çelenk ‘Cumhuriyet Kadınları' ve Doç. Dr. Berat Dilek Demirel ‘Kadın Doktor Olmak' konulu konuşmalarını yaptı.

Etkinliklere ayrıca, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Alaylı, Başhekim Prof. Dr. Fatih Özkan, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Fakülte Sekreteri Hatice Aztopal Çavuş, Tıp Fakültesi'nin kadın öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.