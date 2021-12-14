OMÜ Tıp Fakültesi'nden uluslararası başarı

Dr. Alişan Yıldıran tarafından kurulan Çocuk İmmünoloji Allerji Teşhis ve Tetkik Laboratuvarı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Geçen yıl Türkiye'de ilk defa olmak üzere primer immün yetmezlik hastalıklarının yeni doğan döneminde teşhis edilmesi konusundaki çalışmasının yayınlanmasından sonra dünyadaki en geniş serilerden biri olan NFKB pathway hastalarını ESID 2020 kongresinde sözel olarak çocuk immünoloji-alerji yan dal araştırma görevlisi Uzm. Dr. Gonca Hancıoğlu tarafından sunulmuştu.

Uzm. Dr. Gonca Hancıoğlu, en önemli merkezler olarak kabul edilen INSERM ve New Castle Üniversitesi İmmünoloji-Allerji Kliniği tarafından bu hastaların fonksiyonel çalışmalarını yapmak üzere davet edildi. Halen INSERM'de çalışmalarına devam eden Hancıoğlu, daha sonra New Castle Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalarını sürdürecek.

Ayrıca Avrupa İmmün Yetmezlik Topluluğu (ESID) tarafından burs verilen Hancıoğlu, OMÜ'yü yurt dışında başarı ile temsil ediyor.