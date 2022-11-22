OMÜ Tıp Fakültesi'nin kalite puanı 94'e çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve hastanelerin kalite süreçlerini inceleyen ‘Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi' kapsamında yapılan denetimler sonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 82 olan kalite puanı 94'e çıkartıldı.

OMÜ TIP Fakültesinin kalite puanının artmasının çerçevesinde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesi Dekanlığı, hastane yönetimi ve kalite sorumlularıyla, ‘Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi' sürecinde gösterilen başarıyı kutlamak için, Tıp Fakültesi Pembe Salonda bir araya geldi.

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Gedikli'nin kalite sürecini anlatan sunumuyla başlayan toplantı, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan'nın konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Özkan, “Tüm personelimiz bu süreçte takım ruhuyla hareket ederek özveriyle görevlerini yerine getirdi. Başarılı olacağımıza öncelikle kendimiz inandık ve bu yolda gereken desteği sağladık” dedi.

“Burada çok fazla emek var ve biz bu emeğin takdir edilmesini istiyoruz”

Prof. Dr. Yavuz Ünal, konu hakkında, “Kalite, bir sonuç ve biz sonuca baktığımızda bu sınavı geçtiğimizi görüyoruz. Bu sürecin devamı da elbette olacak biz yeni bir döneme geçiyoruz. Burada çok fazla emek var ve biz bu emeğin takdir edilmesini istiyoruz. Tıp Fakültesinden de yeni süreçte yeni ataklar bekliyoruz. Kaliteyi güç olarak kullanmak ve bundan sonra bu gücü bu bölgede kendi lehine kullanmasını bekliyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmasında sağlık turizminin önemine de değinen Rektör Ünal, “Sağlık turizmini bir fırsat olarak algılıyoruz ve Tıp Fakültesi üzerinden yürütülmesini istiyoruz. Bu şehir bunu hak ediyor ve bu şehir bunu yapabilir. Bunun için ciddi bir gayret ortaya koyuyoruz. Hem nitelik hem de nicelik açısından çokça yeterliyiz. Bu yılın sonuna kadar Tıp Fakültesinde büyük oranda dönüşüm olacak. Personelimizin sırtındaki yükü, elektronik alandaki gelişmelerle birlikte alacağız. Dijital dönüşüm bizim açımızdan bir hedef değil sadece bir sonuçtur. Bizim amacımız daha nitelikli, yormayan bir hizmet sunmak. Bunu da büyük oranda başardık” şeklinde konuştu.

Ziyaret Rektör Ünal'ın Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Programa ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ve sağlık çalışanları katıldı.