OMÜ Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlük giydi

“1978'den beri toplam 6 bin 227 mezun verdik”

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende söz alan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, fakülte hakkında bilgi vererek, “1978 yılından beri eğitim veren fakültemiz geçen yıl 41. dönem mezunlarını, halkımıza hizmet sunmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine uğurladı. Bugüne kadar 6 bin 122'i Türkçe, 105'i İngilizce programdan olmak üzere toplam 6 bin 227 mezun veren fakültemizde, 2003 yılından itibaren de öğrenme merkezli eğitim verilmeye başlandı. Yani ezberden ziyade sorgulamaya ve iletişime dayanan, klinik çalışmalarında ise disiplin yerine semptom temelli eğitim modeli izlemekteyiz” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesinin Türkçe programının 2024 yılına kadar akreditesinin gerçekleştiğini kaydeden Dekan Ayhan Dağdemir, İngilizce programının da akredite çalışmalarının devam ettiğini ve değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.

“Fakültemize bu yıl 290 öğrenci yerleşti”

2017 yılından beri Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıflarının OMÜ'de eğitim gördüğünü hatırlatan Dekan Dağdemir şunları söyledi: “Merkezi yerleştirme sonucu, taban puanımızın biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Bu yıl Amasya Üniversitesi öğrencileri ve Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile kayıt yaptıran 22 öğrenci dâhil olmak üzere fakültemize 290 öğrenci yerleşti. Fakültemizin toplam öğrenci sayısının yüzde 19'unu ise yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Toplam öğrenci sayımız ise 2 bin 215 olup akademisyen başına düşen öğrenci sayısı 7,4'tür.”

Amasya Üniversitesi öğrencileri için OMÜ gibi köklü bir üniversitede eğitim görmek avantaj”

OMÜ ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerini tebrik eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Özellikle Amasya Üniversitesi öğrencilerine, OMÜ gibi köklü bir üniversitede, iyi bir fakültede ve iyi bir akademik kadroyla eğitim görmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söylemek istiyorum. Bu fırsatı sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere OMÜ'nün yönetim kadrosuna saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Geçen yıla göre Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinin daha yüksek puanla öğrenci alması da önemli bir gelişme oldu. Bu duygularla velilerimize ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, mezuniyet törenlerinde de bir arada olmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Beyaz önlük öğrencilerimizin hem mesleki yeterliliklerini hem de insani meziyetlerini temsil edecek”

Bu yıl 290 öğrencinin törenle beyaz önlüklerini giyeceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Bugün yeni gelen Tıp Fakültesi öğrencilerimize tertemiz beyaz önlüklerini giydireceğiz. Beyaz önlüğün bir anlamı var. Bu önlük, öğrencilerimiz gelecekte insanlığa hizmet yolunda mesleğini icra ederken hem mesleki yeterliliklerini hem de insani meziyetlerini temsil edecek. Önlük; kanla, tozla kirlense bile önemli olan davranışlarla kirlenmemesi. Bizim beklentimiz doktorluk gibi kutlu bir mesleğin mensupları olarak ülkemize ve tüm insanlığa hizmet ederken buna dikkat etmeleri. Çağımız çok hızlı değişirken birtakım değerlerimiz ihmal edilebiliyor. Meşru olmayan yollarla güç elde etmeyi tercih eden bir toplumun sağlıklı kalabilmesi mümkün değil. Bu nedenle dünyaya hükmetmeye çalışan ülkeler tüm güçlere sahip olsalar da bu değerleri ihmal ettiklerinden, kendi insanı dahi mutlu etmekten uzak kalmaktalar. Sizden ricam değerlerimizi ihmal etmeden hayatınıza devam etmenizdir” dedi.

“Hastanın güvenini sağlamak için iyi bir hekim olarak yetişmelisiniz”

Hastanın doktora duyduğu güvenin oldukça önemli olduğunu da vurgulayan Rektör Sait Bilgiç şöyle devam etti: “Hastalarınız kendi yakınlarına bile söyleyemeyeceği sıkıntılarını o güven duygusuyla sizlerle paylaşacak. Bu güveni sağlamak için iyi bir hekim olarak yetişmelisiniz. Bizler de iyi birer hekim olmanız için her yıl daha iyi imkânlar sunarak sizi hayata hazırlamanın çabası içerisindeyiz. Tabii ki şartlar ne olursa olsun başrol sizsiniz ve hiçbir mazerete sığınmadan kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Ayrıca akademisyenlerimiz de çok önemli bir rol üstlenmiştir. Tecrübelerini öğrencilerine aktarırken, onların mesleğe atıldıklarındaki eksikliklerden sorumlu olacaklarını unutmadan, hassasiyetle görevlerini yerine getiriyorlar. Hepsine hizmetleri için teşekkür ediyorum.”

“Hastalarla iyi iletişim kurmalısınız”

Ailelere de çocukları için yaptıkları fedakârlıkların sonucunu sağlıkla görebilmeleri temennisinden bulunan Rektör Bilgiç, “Öğrencilerimizin ailelerinin fedakârlıklarını ne olursa olsun unutmamalarını diliyorum. Bu belki de insan olmanın temel şartı. Kendi ailesinin çabasını görmeyen bir kişinin diğer insanlara iyi olması mümkün değil. Ayrıca her ne kadar iyi bir hekim olsanız da hastayla iyi bir iletişim kuramadığınız sürece hastaya güven duygusu aşılayamazsınız. Bu bakımdan insanlara doğru yaklaşarak, güler yüzlü davranarak onlarla iyi ilişki kurabilmeniz çok önemli. Yorgun ve uykusuz kalsanız da bir insanın acısını dindirecek bir müdahalenin tüm yorgunluğunuzu gidereceğini düşünüyorum. Güzel bir yola girdiniz ve bu yolun sonunda inşallah çok güzel hizmetlerde bulunacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

44 yıllık bir geçmişe sahip olan OMÜ'nün, mezun ettiği öğrencilerin sahadaki başarılarıyla gurur duyduğunun ifade eden Rektör Sait Bilgiç “Onların başarısı OMÜ'nün tercih edilebilirliğini arttırmakta. İnşallah sizler de OMÜ ailesinin birer mensubu olarak bu ismi yukarıya taşıyacak çalışmalar yapacaksınız. Uluslararası düzeyde de çok sayıda öğrencimiz var. 104 farklı ülkeden gelen arkadaşlarınız, farklı kültürleri tanımak açısından size faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz OMÜ'nün başarılarını yukarı taşımak”

Kurtuluşa giden yolda atılan ilk adımın tarihinden ismini alan OMÜ'nün, bu adın sorumluluğunun farkında olarak çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Sait Bilgiç, “Bunun gereği olarak da hedefimiz OMÜ'nün başarılarını yukarı taşımak. Tabii ki bugün bağımsız bir ülkenin çatısı altında yaşıyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakârlıklarına borçluyuz. Hepsine ve tüm şehitlerimize rahmet diliyor, şükranlarımı sunmak istiyorum. Bunun farkında olmak hepimizin boynunun borcu. Devlete zarar verecek oluşumların oyunlarına gelerek bu ülkeye zarar veren gençlerimiz çıkıyor. Bu duruma düşmek bir insanın yaşayabileceği en kötü durumdur. Kendi ülkesine hainlik eden bir insanın kimseye faydası olamaz. Gençlerimizden bu tür oyunlara dikkat etmesini diliyorum. Bunun için de Allah'ın size verdiği aklı, kimsenin iradesine teslim etmemeniz gerek. 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız olayın temelinde hain dış güçlerin organizasyonu olmakla birlikte bu güçlerin bazı gençlerimizin iradesini nasıl teslim aldığını unutmayın. Bu yüzden yolunuz ne olursa olsun vatan, devlet, millet sevgisini ve değerlerinizi bir tarafa bırakmadan iradenize sahip çıkın” tavsiyelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Halil Kavaklı, “Biyolojik Saat” konulu 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin açılış dersini verdi. Öğrencilere sıkı çalışma temposunu hiçbir zaman bırakmamalarını tavsiye eden Prof. Dr. Halil Kavakçı, OMÜ Tıp Fakültesi yeni eğitim- öğretim yılının ilk dersini vermenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç açılış dersinin sonunda konuğu Prof. Dr. Halil Kavakçı'ya üniversiteyi ve Samsun'u temsilen fidan sertifikasıyla Bandırma Vapurunun maketini takdim etti.

OMÜ ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'nci sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle tören sona erdi.

Törene; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, dekan yardımcıları, akademisyenler, OMÜ ve Amasya Üniversitesinin birinci sınıf öğrencileri ile aileleri katıldı.