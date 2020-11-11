OMÜ Tıp'ta anma programı

yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla OMÜ Tıp Fakültesi'nde anma programı düzenlendi. Tıp Fakültesi Dekanlık Pembe Salon'da yapılan anma programına Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı ile Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Araştırma Görevlisi Dr. Özge Acar Çakan, İnt. Dr. Uğur Keser birer konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı programda ‘Son Balo' isimli kısa film gösterisi de yer aldı.