OMÜ Tıpta denetleme yapıldı

Konuyla ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cafer Polat, "Bilindiği gibi Samsun; Orta Karadeniz Bölgemizin gelişmiş ve köklü bir yerleşim merkezidir. Bu büyük şehirde, OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalımız kırk yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir. Genel Cerrahi Kliniğimizde, multidisipliner yaklaşım çerçevesinde, meme ve endokrin sistem cerrahisi, ileri laparoskopik cerrahi girişimler, bariatrik cerrahi, gastrointestinal sistem ve diğer sistemlerin onkolojik cerrahi girişimleri başarı ile yapılmaktadır. Yine karaciğer ameliyatları, safra kesesi karsinomu ve kolanjiosellüler karsinom başta olmak üzere hepatopankretikobilier sistemle ilgili ileri onkolojik cerrahi girişimler, vasküler rekonstrüksiyon gerektiren pankreas kanserleri de dahil olmak üzere pankreasa yönelik ileri cerrahi müdahaleler ve kolorektal sistemle ilgili ameliyatlar başarı ile gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz bünyesindeki endoskopi ünitesi ile hastalara tanı ve tedavi hizmeti sunulmaktadır. Anabilim dalımızda karaciğer transplantasyonu ünitesi Sağlık Bakanlığının yeniden sertifikalandırması ile hizmete girmiştir. Günümüzde bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmeti sunumunda başarılı olabilmek için belirli bilim dalında özelleşmenin, yoğunlaşmanın ve kurumsallaşmanın zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu ihtiyaç göz önünde bulundurularak Genel Cerrahi Anabilim Dalımız bünyesinde Cerrahi Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dallarının kurulması planlanmıştı. Sağlık Bakanlığınca gönderilen bir heyet tarafından değerlendirilen Anabilim Dalımızda adı geçen bilim dallarına yandal araştırma görevlisi eğitimi verilebilmesi için denetlemelerde bulunuldu. Yeni bilim dallarımızın; öğretim üyelerimize, araştırma görevlilerimize, öğrencilerimize ve tüm hastalarımıza çok faydalı olacağını ümit ediyorum" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ise sağlık alanında hizmetlerin en iyisini vermeye devam edeceklerini belirtti.