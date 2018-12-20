OMÜ-TTO FSMH farkındalık semineri

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Uzmanı Çağla Koyuncu tarafından gerçekleştirilen seminere, akademisyenler, öğrenciler ve Samsun'un önemli sanayi kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan, Samsun Teknopark Kodlama ve Robotik Uygulamalar Koordinatörü Özge Sağlam, OMÜ-TTO İş ve Proje Geliştirme Uzmanı Ecem Alan Kevseroğlu, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Uzmanı Gülin Deniz Akyüz ve Kurumsal İletişim Uzmanı Ergün Alver katıldı.

Seminerde; patent nedir, patente neler konu olabilir, patentlenebilirlik koşulları, faydalı model, uluslararası patent başvuruları, patent neden önemlidir gibi konular ayrıntılarıyla ele alındı.

İlgi gören sunumun ardından interaktif bölümde katılımcılar FSMH uzmanına merak ettikleri soruları da yöneltti.