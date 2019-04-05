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OMÜ-TTO ile Amasya Üniversitesi'nden iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Amasya Üniversitesi (AÜ) arasında Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) iş birliği protokolü imzalandı.


OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile AÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay arasında, OMÜ'nün sahip olduğu teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerin, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi aracılığıyla AÜ'ye aktarılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.


İş birliği protokolünde, AÜ ile OMÜ-TTO bünyesinde faaliyet gösteren OMÜ-TTO'nun arasındaki diyalog ve güven ortamının oluşturularak iş birliğinin güçlendirilmesini, OMÜ'nün sahip olduğu teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin OMÜ-TTO aracılığıyla AÜ'ye aktarılmasını, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında katkı sağlayarak kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınması, ortak Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve bilgi- teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesi amaçlanıyor.


İş birliği protokolünü ‘hayırlı olsun' dilekleriyle imzalayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay imza töreninin ardından protokolde belirtilen hedeflere ulaşmak ve diğer hususlarda görüşmek için fikir alışverişinde bulundu.

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