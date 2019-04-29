OMÜ-TTO şirketleşme sürecine girdi

Dr. Sait Bilgiç tarafından imzalanan sözleşmeyle şirketleşme sürecine girdi. Sözleşme kapsamında OMÜ TTO, faaliyetlerine anonim şirket statüsüyle devam edecek.

Rektörlük binasında gerçekleşen sözleşmenin imza törenine Rektör Sait Bilgiç'in yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ile OMÜ-TTO yönetim kurulu üyeleri; Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Doç. Dr. Ali Keleş, Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri katıldı.

“Üniversitemizin, şehrimizin, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum”

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bundan sonra anonim şirket olarak faaliyetlerine devam edecek OMÜ-TTO'nun yönetim kurulu üyeleri olan sizlerin, bu şirketin gelişmesi ve güçlenmesi için ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Büyük bir fedakârlık göstererek yapacağınız bu katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. OMÜ-TTO'nun, ilerleyen süreçte gurur duyacağınız bir şirket haline geleceğini düşünüyorum. Gerek Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Kuran'ın, gerekse yönetim kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin uyum içinde verimli bir şekilde çalışacağına inancım tam. OMÜ-TTO Anonim Şirketinin; hem üniversitemizin, hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin içerisinde olmasını diliyorum” dedi.

Üniversitelerin bünyesinde yer alan teknoloji transfer ofislerinin çok azının şirketleştiğine dikkat çeken Rektör Sait Bilgiç, “Türkiye genelinde, üniversitelerdeki teknoloji transfer ofisleri yeni yeni şirketleşme sürecine giriyorlar. Biz de yararlı olacağını düşünerek şirketleşme kararını verdik. Hayırlı olmasını ve güzel işlere vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Güzel hayallerle şirketleşme sürecine girdik”

Güzel hayallerle şirketleşme sürecine girdiklerini ifade eden Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran da, “Rektörümüz göreve başladığı andan itibaren OMÜ-TTO'nun faaliyetleri neredeyse 10 kat arttı. 10 yıl sonraki hedeflerimize ulaşmamız içinse bu faaliyetlerimizi daha da hızlandırmak istiyoruz. İnşallah ileride şirketin geleceği noktadan, kuruluşunda emeği geçen insanlar olarak gurur duyarız. Rektörümüze, Samsun Teknopark'a ve OM- TTO'ya verdiği sınırsız destek için teşekkür ediyorum. OMÜ-TTO Anonim Şirketinin, Samsun ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in hayırlı olması dilekleriyle sözleşmeyi imzalamasının ardından imza töreni sona erdi.

OMÜ-TTO'nun kuruluş amacı ve misyonu

OMÜ-TTO, üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, akademik araştırmalara lojistik destek vermek amacıyla kurulmuştur. Bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemlerle Ar-Ge projeleri oluşturmayı ve geliştirmeyi de hedefleyen OMU TTO, gelecek dönemlerde ise patentlenebilir ve ticarileştirilebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmeyi misyon edinmiştir.