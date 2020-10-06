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OMÜ TTO'dan Ordu Üniversitesi'ne patent eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Ordu Üniversitesi akademisyenlerine yönelik "Temel Patent Eğitimi" gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Ordu Üniversitesi akademisyenlerine yönelik "Temel Patent Eğitimi" gerçekleştirdi.


OMÜ-TTO ve Ordu Üniversitesi TTO işbirliği ile düzenlenen çevrimiçi eğitime, 60 akademisyen katıldı. OMÜ-TTO Patent Vekili L. Çağla Koyuncu tarafından gerçekleştirilen eğitim 2 saat sürdü. Eğitimde buluş, patent, patentlenebilirlik kriterleri, patent başvuru ve tescil süreçleri anlatıldı.

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