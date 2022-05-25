OMÜ Turizm Fakültesi'nde kariyer günleri

Akreditasyon belgesinin takdim töreniyle Fakülte konferans salonunda başlayan kariyer günlerinin açılışına; Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Seden Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Eğitimin daha nitelikli hale gelmesi için gayret gösteriyoruz”

Dekan Prof. Dr. Yetkin Bulut, yaptığı açılış konuşmasında Turizm Fakültesi olarak eğitimlerinin daha nitelikli hale gelmesi için gayret gösterdiklerini bu kapsamda da yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Kalite ve akreditasyon süreçlerine de özel önem verdiklerini vurgulayan Bulut, -önümüzdeki dönem için Turizm Rehberliği bölümünün akreditasyonunu tamamlayarak aynı zamanda aktif tüm bölümlerin akredite edilmesini sağlamayı planladıklarını ifade etti.

“Bafra tarih ve turizm açısından önemli yerlere sahip”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise konuşmasında, Bafra'nın tarih ve turizm ile ilgili önemli yerlere sahip olduğunu ve bunları öne çıkartmak gerektiğini vurguladı. Kılıç, bu doğrultuda 4.'sü düzenlenecek olan Kapıkaya Festivali'ni üniversite ile birlikte yapacaklarını söyledi.

Etkinliğin ilk oturumu olan akademik söyleşilere; OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Uzun, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna ve Kapadokya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bahar sunumlarıyla katıldı.

Kariyer günü etkinliğinin ikici oturumunda ise; Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Karadeniz Turistlik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş, Orta Karadeniz Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Ömer Bir, Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç'in katılımıyla çeşitli alanlarda sunumlarla devam etti. İkinci oturum sonunda öğrencilerle sohbet eden katılımcılar öğrencilerden gelen soruları da cevapladılar.

Daha sonra etkinliğe katılan işletme sahipleri öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla deneyimlerini paylaştı, mesleğe atılacak öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladılar.