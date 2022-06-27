OMÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Mezuniyet programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ve fakülte birincisi Aleyna Özgül konuşma yaptı.

Dekan Bulut konuşmasında, “Kariyer bir yolculuktur. Ve siz bugün itibari ile yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Her yolculukta olabileceği gibi kariyer yolculuğunuzda da bazı aksilikler sizin karşınıza çıkacaktır. Bu manada kariyer yapmayı navigasyonla bir yere gitmeye benzetebiliriz. Nasıl ki bir yere gitmek istediğinizde herhangi bir hata yaptığınızda navigasyon cihazı size hemen yeni bir rota tespit ediyor ise siz de karşılaştığınız başarısızlıklar karşısında bu şekilde davranın. Göreceksiniz ki eninde sonunda hedefinize ulaşacaksınız” dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Aleyna Özgül mezuniyet kütüğüne isim plaketini çaktı. Ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Rektörlüğü'nün fakülte birincilerine hediye ettiği bisikleti takdim etti.

Dereceye girenlere hediyeleri takdim edildikten sonra mezun olan öğrenciler sahneye çıkarak temsili diplomalarını aldı. Öğrenciler ve protokolle yapılan pasta merasiminin ardından mezun öğrenciler mezuniyet andını yaparak keplerini attı.

Mezuniyet programı kep atılmasının ardından pilav günü etkinliğiyle sonlandırıldı. Mezuniyet programına İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Seyfullah Gül, Astaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aşçı, TURSAB Bölge Başkanı Yılmaz Uzunlar, İl Kültür Turizm Müdür Adnan İpekdal, Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Burak Özturan, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.