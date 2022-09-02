OMÜ Ulusal Patent Tescili verilerinde 4. sıraya yükseldi

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, 2021 Ulusal Patent Tescili verilerine göre 2022'nin ilk 8 ayında 12. sırada olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) 4. sıraya yükseldiğini ifade açıkladı.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) iş birliği ile OMÜ akademisyenlerine yönelik “Patent İş birliği Anlaşması Çerçevesinde Uluslararası Başvuru Sistemi” konulu seminer düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere Türk Patent Başkanı Cemil Başpınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Selim Eren, Genel Sekreter Doç. Dr. İdris Varıcı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, akademisyenler, paydaş kuruluşlar ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Türk Patent Başkanı Cemil Başpınar, 2021 Ulusal Patent Tescili verilerine göre 12. sırada olan OMÜ'nün 2022 yılı ilk 8 ayı içerisinde 4. sıraya yükseldiğini bildirdi. Başpınar, “Üniversitemiz burada patent başvurulanının eksik tarafları adına üniversite, sanayi, lise düzeyi için beyin fırtınası gerçekleştirdi. Bu başarının sürdürülebilir olması son derece önemli. Üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal bu konuda oldukça çaba sarf ediyor. OMÜ'nün asıl amacı yerel değil daha bölgesel bir vizyon kazandırmak. Bu yüzden Üniversitemizin sadece patent anlamında başarı kazanması değil aynı zamanda bir ticaret başarısı kazanacağına inanıyorum. Bu seminerim başarılı ve etkili olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Uluslararası patent başvuruları artırılmalı”

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, düzenlenen seminerin önemine vurgu yaparak “Bugünkü toplantımız patent işbirliği çerçevesinde uluslararası patent başvurularının artırılması ve bu sürecin nasıl yapılması gerektiğini amaçlıyor. Uluslararası kısımda gerçekten sorunlarımız var. OMÜ 1924-Kodlu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projelerimizde güncellemeler yaptık. Toplamda 120 bin liralık projemiz ile bu kapıyı açmış olduk” ifadelerini kullandı.