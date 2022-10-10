OMÜ, Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Dil Merkezi (ADİM) bu yıl 29 ülkeden 250 yayınevi ile 7'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na katıldı.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından düzenlendi. “Sınırsız Bir Dünya” teması ile 01-09 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda; İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldız, Öğr. Gör. Nezam Alddin Eid ve Öğr. Gör. May Gomaa Suhail Gomaa OMÜ'yü temsil etti. Görevli akademisyenler, Arapça materyallerle OMÜ ve ADİM'in tanıtımını yaparak temaslar gerçekleştirdi.

Yurt içi ve yurt dışından geniş bir katılımın olduğu fuarda; konferans, panel, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, şiir dinletisi, konser, sergiler, tiyatro gösterisi ve sanat atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.