OMÜ üniversiteler sıralamasında kararlı ilerleyişini sürdürüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ, University Ranking by Academic Performance (URAP)'ın verilerine göre sıralamasını 2 basamak daha yükselterek üniversiteler sıralamasında kararlı ilerleyişini sürdürdü.

2020 yılında üniversiteler sıralamasında 31'inci sırada olan OMÜ, 2021 yılında 28'inci sıraya ve 2022 yılında 250 puanlık bir artışla 26'ncı sıraya yerleşti.

"Yükseliş ivmemizin artarak devam edeceğini düşünüyorum"

URAP Üniversiteler sıralaması hakkında konuşan Rektör Ünal, “Farklı açılardan değerlendirilerek, üniversitelerin kendi içerisinde sıralandığı URAP'ta Ondokuz Mayıs Üniversitesi istikrarlı yükselişini sürdürüyor. İki yıl içerisinde 31. sıradan önce 28'e sonra da 26. sıraya yükselmiş durumdayız. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak biz toplam kaliteyi hedefledik. Bu kaliteyi eğitim, Ar-Ge, topluma hizmet ve değer üretme noktalarında artmasını istedik. Sadece URAP sıralamasında değil, diğer alanlarda da yükseliş trendinde olduğumuzu görmekteyiz. Eğitimde yaptığımız revizyon, Ar-Ge politikasında ki vizyon değişikliğimizle birlikte önümüzdeki zaman içerisinde yükseliş ivmesinin artarak devam edeceğini düşünmekteyiz” dedi.

250 puanlık artış

URAP tarafından her yıl düzenli olarak ülke ve dünya bazında üniversiteler arası sıralama oluşturuluyor. Türk üniversiteleri arasında makale üretimi ve atıf sayılarının başat konumda olduğu, doktora mezunlarından TÜBİTAK'tan alınan proje sayılarına kadar toplam 15 göstergenin baz alındığı bir değerlendirme sistemi kullanılıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi URAP 2022-2023 Türkiye sıralamasında Makale Puanı 123.5, Atıf Puanı 127.8, Bilimsel Dokuman Puanı 132.0, Doktora Puanı 136.0, Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı 49.09, Uluslararası İşbirliği Puanı 72.33, Yurtiçi İşbirliği Puanı 52.87, TÜBİTAK Proje Puanı 110.06, toplamda 803.9 puan aldı.

Bu yıl ülkeden 183 üniversite dâhil edildiği sıralamada puanını 552'den 803'e çıkaran OMÜ, yüzde 46'lık bir performansın altına imza atarak sıralamada geçen seneye göre 2 basamak daha yükselme başarısı gösterdi. URAP'ın farklı göstergelerle yaptığı sıralamalarda ise OMÜ, devlet üniversiteleri sıralamasında 24'ten 22'ye, tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında 19'dan 18'e ve 2000 yılından önce kurulan üniversiteler sıralamasında 27'den 24'üncü sıraya yükseldi.