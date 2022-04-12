OMÜ Vakfı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Varıcı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç imza attı. İmzalanan protokol metniyle; Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı çalışanlarının çocuklarına 2022-2023 eğitim öğretim döneminden başlayarak protokol iptal edilene kadar indirim sağlanması hedefleniyor. Protokolle Samsun Adliyesi çalışanlarının çocuklarına verilecek olan eğilim hizmetinden indirimli olarak yararlanılabilmesi için çalışan olduğunu gösterir belge ile OMÜ Vakfına başvurmaları yeterli olacak.

Bilimsel ortamın oluşturduğu atmosferde yer alıyor

Protokol ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Ben öncelikle OMÜ ile çalışma iradesini ortaya koyan ve her platformda bizi destekleyen başsavcıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle OMÜ Vakfı Kolejiyle yapılacak olan protokolle savcı, hakim ve adliye personelinin çocuklarının burada eğitim almasını istemeleri bizim için gurur vericidir. Vakıf Kolejinin kampüs içerisinde yer alması bilimsel ortamın oluşturduğu atmosferi teneffüs etmesi açısından son derece önemli. Ayrıca Üniversite içerisinde Teknopark ve OMÜ-TTO gibi kuruluşlarla Vakıf Kolejinin yaptığı birtakım protokollerle ve akademisyenlerin rehberliğinde gelecekte daha vizyoner hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Vakıf Koleji eğitim kalitesiyle büyük rağbet görüyor”

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “Bugün velilerimizin yoğun ilgisi üzerine OMÜ Vakfı Koleji ile bir protokol anlaşması imzalıyoruz. Bu protokol anlaşmasına göre Samsun'da görev yapan personelimizin çocukları indirimli olarak OMÜ Vakfı Kolejinden eğitim alacaklar. Vakıf Koleji gerek eğitim kalitesi gerek kadrosuyla büyük rağbet gören şehrimizin güzide kolejlerinden biridir” diye konuştu.

“Eğitim kalitesini daha da artıracağız”

OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Varıcı ise “OMÜ Vakfını daha başarılı yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Planlamalarımız doğrultusunda gelecek yıllarda eğitim kalitesinde bir artış olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Adliye gibi önemli kamu kuruluşunun personellerinin çocuklarının eğitimlerini burada üstlenmek bizim için de gurur verici” şeklinde konuştu.