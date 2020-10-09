OMÜ ve İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine 'İş Kulübü' müjdesi

Bu doğrultuda OMÜ Rektörlük Yönetim Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Samsun İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan ve Müdür Yardımcısı Sait Gül'ün katılımıyla söz konusu hedefe yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İş Kulübü, OMÜ Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösterecek

Protokol kapsamında; üniversite öğrencilerinin istihdam edilmelerinin ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması maksadıyla OMÜ Yaşam Merkezi'nde İŞKUR personeline tahsis edilmek üzere “İş Kulübü” kurulacak.

İmzalanan protokol; üniversite öğrencilerine gruplar hâlinde eğitim ve seminerler düzenlenerek CV hazırlama, mülakat ve öz geçmiş teknikleri, iş arama süreçleri vb. konularda eğitim verilmek suretiyle danışmanlık hizmetlerinin sunulması, işverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki yeterlilik belgesi olmayan üniversite öğrencilerine yönelik kurs düzenlenmesi ile mesleki eğitim ve tecrübe kazandırma çalışmaları yapılmasını amaçlıyor.

Bilişim sistemi alt yapısı OMÜ'den

İhtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde iş ve meslek danışmanlarının da görevlendirileceği 'İş Kulübü'nde bilişim sistemi altyapısı da OMÜ tarafından oluşturulacak. İmzalar sonrasında konuşan Samsun İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, İş Kulübü'nü çok önemsediklerini söylerken, iş hayatına nitelikli eleman kazandırılmasında bu modelin ciddi katkılar sunacağını belirterek OMÜ'nün kayda değer bir paydaşlığa imza attığını dile getirdi. Rektör Yardımcısı Cengiz Batuk ise Yaşam Merkezi'nde İŞKUR uzmanları ile iş ve meslek danışmanlarının rehberliğinde öğrencilere böylesine değerli bir hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyacaklarına işaret ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.