OMÜ ve TİHEK'ten iş birliği protokolü

Ankara'da TİHEK'te gerçekleşen törende protokol metnini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç imzaladı. İmza törenine TİHEK üyesi Muhammet Ecevit Carti de katıldı.

İmzalanan bu protokol ile insan haklarına duyarlı bir toplumsal yapının inşa edilmesi için iki kurum tarafından ortak projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Protokol, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ile kötü muamelenin önlenmesi amaçları doğrultusunda deneyim, bilgi, belge, materyal ve kaynakların paylaşılması, insan haklarına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, kurumlar arası temel değerler ve beklentiler doğrultusunda insan hakları ile ilgili farkındalık artırıcı projelerin işbirliği içinde hayata geçirilmesi ve nihayetinde insan haklarına saygıda özen ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunulmasını amaçlıyor.

OMÜ ve TİHEK arasında imzalanan iş birliği protokolü 3 yıl geçerli olacak.