İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OMÜ ve TSO paydaşlık ilişkileri ele alındı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Başkan Salih Zeki Murzioğlu öncülüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yeni Rektörü Prof.

Dr. Yavuz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamındaki ziyarette TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Ünal'ı ve ekibini yeni görevlerinden ötürü kutlarken OMÜ ailesine başarılı ve verimli yıllar diledi.


OMÜ ve TSO arasında ileriye dönük paydaşlık ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun TSO Başkan Murzioğlu ve heyete gösterdikleri incelik ve iyi dilekleri için şükranlarını sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.