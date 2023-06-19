OMÜ Veteriner Fakültesi 96 mezun verdi

Mezuniyet töreninde konuşan dönem birincisi, “Fakültemize ait bir çiftliğimizin olmaması bizi tecrübeden mahrum bırakmış oldu” dedi.

OMÜ Veteriner Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mezuniyet töreninde öğrenciler büyük coşku yaşadı.

Mezuniyet töreninde konuşmalarını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Mezun arkadaşlarımızı OMÜ ailesinin bir bireyi olarak görüyoruz. Dolayısıyla mezuniyet sadece bizim için bir evre olarak görülmektedir. Verici olan, sizi eğiten, denetleyen, notlandıran bizdik ama bundan sonra biz sizden geriye dönüp bu sistemi notlandırmanızı istiyoruz. Eğer bunu yapabilirseniz aldığınız güzel şeyleri paylaşırsanız, yaşadığınız şartlar içerisinde yeni durumu geriyi bildirirseniz bu sistemin iyileşmesini, sizden sonraki arkadaşlarınızın sizden daha iyi yeterlilikte hayata atılacağı, daha az hırpalanacağı daha fazla verim elde edeceği anlamına geliyor” diye konuştu.

"Bizim mesleğimizi diğer mesleklerden bir ölçüde farklı kılan şey sevgidir"

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, “Bu süreç bizim adımıza baktığımızda gerçekten bilim noktasında, emek noktasında çabalayan, sarf eden ve sizlerin bizlere emanet ettiği gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteren bir fakülte ekibiyle çok daha farklı bir noktaya geldi. Meslekte bilim ve ilgi çok önemlidir. Ama bizim mesleğimizi diğer mesleklerden bir ölçüde farklı kılan şey sevgidir. Bu sevginin tezahürü bize emanet edilen öğrencilerimize direkt olarak yansımıştır diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

“Fakültemize ait bir çiftliğimizin olmaması bizi tecrübeden mahrum bırakmış oldu”

Mezuniyet töreninde duygulu anlar yaşayan dönem birincisi Meryem Vural ise “2022-2023 yılı mezunları birincisi olmanın onuru ve gururu içerisindeyim. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden mezun olmak, bizlerin kararlı ve cesur adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır. Fakültemize ait bir çiftliğimizin olmaması bizi tecrübeden mahrum bırakmış oldu. Koşullar ne olursa olsun bilgi, tecrübe, yetenek ve araştırmalarını bizlerle paylaşan başarılı birer veteriner hekim olarak yetişmemiz için çabalayan, daha ilk dönemlerimdeyken bile başarımı, çalışma azmimi görüp beni destekleyen çok değerli hocalarımıza teşekkür eder saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninde dönem birincisi Meryem Vural fakülte mezuniyet anı kütüğüne plaketini çaktı. Veteriner Fakültesi 16. Mezuniyet Töreni pasta kesimi, yemin töreni ve kep atma töreni ile son buldu.