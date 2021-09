OMÜ Veteriner Fakültesi'ne ICVAS 2021'de “En İyi Poster Ödülü”

2–4 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi (on-line) düzenlenen kongrede OMÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Çiftci'nin danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi Gizem Sözüöz, en iyi poster ödülüne “The Isolation of Lactobacillus Acidophilus and Enterococcus Faecium from Faeces of Healthy Dogs and Determination of Their Probiotic Properties” isimli çalışmasıyla ulaştı.

Kongrede ayrıca yine Prof. Dr. Alper Çiftci'nin danışmanlığını yaptığı doktora öğrencisi İlhan Şahin de “The Characterisation of Dichelobacter Nodosus Isolates from Footrot Cases of Sheep” isimli çalışma ile en iyi poster dalında ikincilik ödülüne değer görüldü.

Ödül alan Gizem Sözüöz ile İlhan Şahin'in danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Alper Çiftci, bu süreç boyunca öğrencileriyle güzel bir sinerji yakaladıklarını belirtirken, Üniversite adına alınan bu değerli ödüllerin gelecek bilimsel aktiviteler için de motivasyon kaynağı olmasını temenni ederek destek ve katkısı olanlara teşekkürlerini sundu.