OMÜ yabancı öğrenci sayısında Türkiye'de beşinci

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerdeki yabancı uyruklu öğrenciler ile istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin verilerin ve uluslararası fonlar ile desteklenen projelerin incelendiği “uluslararasılaşma” kategorisinde 6 göstergeye ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamada, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 186 üniversitede 153.662 “yabancı uyruklu öğrenci” öğrenim gördüğü belirtildi. Yabancı Öğrenci sayısının en fazla olduğu üniversitelere ilişkin bu tabloda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5 bin 176 öğrenciyle beşinci sırada yer aldı.

Tabloda ilk sırada Anadolu Üniversitesi 6 bin 661, ikinci sırada İstanbul Üniversitesi 6 bin 648, üçüncü sırada Karabük Üniversitesi 5 bin 782 ve dördüncü sırada Bursa Uludağ Üniversitesi 5 bin 430 öğrenciyle yer aldı.