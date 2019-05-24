OMÜ yaklaşık 10 bin mezun verecek

OMÜ 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenleri, 30 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 2 Temmuz Salı günü sona erecek. Tüm törenler ailelere ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Dereceye giren öğrenciler için ödül töreni

17 fakülte ve 10 meslek yüksekokulundan mezuniyet heyecanı yaşanırken, bu yıl ilk kez fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında dereceye giren mezunları ödüllendirmek üzere 17 Haziran Pazartesi günü 10.00'da OMÜ Yaşam Merkezinde tören düzenlenecek.

Bu yılın ilk mezuniyet töreni 30 Mayıs Perşembe günü 14.00'te Havza Meslek Yüksekokulunda başlayacak. Terme Meslek Yüksekokulu ve Yeşilyurt Meslek Yüksekokulunda 31 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Aynı gün 11.00'de Alaçam ve Vezirköprü, 14.00'de Adalet, Bafra, Samsun Meslek Yüksekokullarında törenle yeni mezunlar uğurlanacak. 31 Mayıs Cuma günün son MYO mezuniyet töreni ise 15.30'da Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilecek. Çarşamba MYO öğrencileri Göl restoranın bahçesinde başarı belgelerini alıp keplerini havaya fırlatacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı da törenlerin ilk günü olan 31 Mayıs Cuma günü 14.00'te okulun konser salonunda mezun törenini gerçekleştirecek. Bayram sonrasında devam edecek mezuniyet törenlerinin ilki 11 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da OMÜ Yaşam Merkezinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için düzenlenecek.

Fakülte mezuniyetleri 18 Haziran'da başlayacak

Fakültelerin mezuniyet törenleri ise 18 Haziran Salı günü saat 10.00'da Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Eğitim, Turizm, Veteriner Fakültesi ile başlayacak. İletişim ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri aynı gün 14.00'te Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni ise 16.00'da gerçekleştirilecek. Sağlık Bilimleri, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakültesi mezuniyet törenleriyse 19 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Ziraat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunları da 20 Haziran Perşembe, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 21 Haziran'da uğurlanacak.

Son mezuniyet törenleri ise 1 Temmuz'daki Tıp Fakültesi ve 2 Temmuz'daki Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyetleri olacak.