OMÜ yatırımla büyüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) 2019 yılı yatırım programı kapsamında fiziki, bilimsel ve teknolojik yatırımları devam ediyor.

OMÜ Acil Servis Ek Binası yapım işinin uygulama projesi hazırlandı. 17 milyon 500 bin proje bedelli işin yapım ihalesine başlandı.

Bilimsel araştırmalar için ekipman alınacak

Rektörlük Bilimsel Araştırma Komisyonu'nca değerlendirilerek, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ve Akademik Gelişimi Destekleme Programı (AGED) için ihtiyaç duyulan cihaz, makine-teçhizat ve diğer demirbaş alımları yapılması kararlaştırıldı. Projenin toplam tutarı 3 milyon 989 bin TL.

Ladik Meslek Yüksekokulu (MYO), Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Veteriner Fakültesi işlerinin ihalesi tamamlanıp yer teslimi yapılarak inşaat işleri başladı. İşlerin yüzde 7,3'ü tamamlandı. İşlerin toplam proje bedeli 54 milyon 400 bin TL.