OMÜ Ziraat Fakültesi seraları modernize edilecek

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Doç. Dr. Umut Sami Yamak ve Rektör Danışmanları Doç. Dr. Harun Özer, Doç. Dr. Yener Aksoy ile Ziraat Fakültesi'nin uygulama seralarında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonrasında Rektör Ünal, Ziraat Fakültesi Dekanı Özcan ile seraların alt yapısı ve gerekli modernize çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli adımların atılması yönünde bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede, öğrencilerin eğitim gördükleri süre boyunca daha donanımlı eğitim almaları için uygulama seraları ve uygulama alanlarının genişletilmesi kararı alındı.

Rektör Ünal, ziyaretinde üretim ve uygulama seralarının şehre ve bölgeye tarım alanında ciddi destek vermesi gerektiğini belirtti. Ziraat Fakültesi Dekanı Özcan ise Rektör Ünal'a 2021 yılında üretilecek olan ürünlerle ilgili genel bir değerlendirmede bulundu.

Rektör Ünal'dan Esen'e iadeyi ziyaret

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'e iadeyi ziyarette bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Ünal, OMÜ'yü kısa vadede ileriye taşıyacak hedeflerini Milli Eğitim Müdürü Esen ile paylaştı. Görüşmede Rektör Ünal, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk vereceklerini belirterek Üniversite ve şehir iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacağını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Esen, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibine teşekkürlerini sundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.