OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

97 öğrencinin mezun olarak mühendisliğe adım attığı tören coşkuyla gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşma yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, yeterli miktarda sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminde ziraat mühendislerine önemli görevler düştüğünü belirterek dünyada tarım ve tarım ekonomisi yönünden ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'nin yapılacak çok işin olduğunu söyledi.

“Mezun olduğunuz üniversite ve fakültenin marka değeri belirleyici olmakta”

Üniversitenin ve fakültenin mezunlara kapılarını her zaman açık tutacağına dikkat çeken Dekan Özcan, konuşmasına şöyle devam etti: “Çalışma yaşamında talep edilen bir mühendis olmada, mezun olduğunuz üniversite ve fakültenin marka değeri belirleyici olmaktadır. Bu noktada şanslı olduğunuzu belirtmek isterim. Ancak, bu marka değeri sizi korumayacaktır. Çünkü bilimsel verilerin sürekli güncellendiği günümüzde, sizlerin de bilgilerinizi sürekli güncellenmeniz gerekmektedir. Alanınızda yeni bilgilerle kendinizi donatarak kendi marka değerinizi oluşturmak zorundasınız. Sizlerde bu birikim ve yetenek bulunmaktadır”

“Kariyer planlamanızı mutlaka yapın”

Mesleğin etik değerlerine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özcan, mezun öğrencilerin kariyer planlamalarını mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek alanlarıyla ilgili konularda başarılı olmuş doğru rol modellerinin seçilmesi gerektiğinin altını çizdi. OMÜ Ziraat Fakültesi'nin Türkiye'de ve dünyada başarılı ve tanınır olduğunu belirten Dekan Özcan, öğrencilerin donanımlı olarak yetiştirilmesinde en önemli payın öğretim üyelerine ve ailelere ait olduğunu söyledi.

“Yolunuz ve bahtınız açık, mezuniyetiniz hayırlı olsun”

Öğrencilere seslenerek konuşmasını tamamlayan Prof. Dr. Özcan, “Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değere sahiptir. Kendinize, ailenize, arkadaşlarınıza inanın, güvenin ve zorluklarla mücadele etme gücünü hiçbir zaman kaybetmeyiniz. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi gerçekleştirecek olan sizleri, sevgiyle ve muhabbetle uğurlarken yaşamınız boyunca sahip olduğunuz gücün ve ülkemizin değerinin her zaman farkında olmanızı dilerim. Yolunuz ve bahtınız açık, mezuniyetiniz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından birinciler mezuniyet kütüğüne plakalarını çaktılar. Sonrasında kürsüye davet edilen genç mühendislere diplomaları verildi. Dereceyle mezun olan öğrencilere diploma ve hediyeleri hocaları tarafından takdim edildi. Mezuniyet töreninin sonunda öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Halen 1509 öğrencisi bulunan OMÜ Ziraat Fakültesi, bugüne kadar 6 bin 319 Ziraat Mühendisi yetiştirdi.

OMÜ Kurupelit Kampüsü'ndeki Tören Alanı'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Doç. Dr. Umut Sami Yamak, akademisyenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.