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OMÜ'de 25 çeşit temizlik ürünü üretilerek satışa sunuldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde oluşturulan OMÜ Kampüs Kimya Tesisleri’nde 25 çeşit temizlik üretildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde oluşturulan OMÜ Kampüs Kimya Tesisleri'nde 25 çeşit temizlik üretildi. Ürünler herkesin ulaşabilmesi için kampüste açılan markette satışa sunuldu.



OMÜ korona virüsü pandemisinde bilgi birikimi ve tecrübesini eğitim ve sağlık alanında sundu. Topluma hizmet anlamında önemli çalışmalara da imza atan OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nin kimya tesislerinde 25 çeşit temizlik ürünü üretti. Ürünler OMÜ Kampüs Kimya Market'te satışa sunuldu. Market kampüste Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin karşısında, Saat Kulesi'nin bulunduğu bölgede hizmet vermeye başladı.


Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erbil Ağar ve ekibi tarafından üretilen; çamaşır suyu ve dezenfektan başta olmak üzere 25 çeşit temizlik ürünü, toptan ve perakende olarak kamu kurumları, özel işletmeler ve vatandaşlar tarafından temin edilebiliyor. Açılan marketle de bu ürünlere herkesin kolaylıkla ulaşabilmesi sağlandı.

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