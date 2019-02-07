OMÜ'de 28 akademisyenin "profesörlük" heyecanı

Rektörlükte Senato Toplantısı öncesi gerçekleşen “Profesörlük Belge Takdim Töreni”ne; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, senato üyelerini katıldı.

“Bu güzel anı birlikte görmenin heyecanını yaşıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç diploma töreninde yaptığı konuşmada “Akademik hayatın en üst mertebesini oluşturan profesörlük unvanına kavuşmak için geçen uzun ve çileli sürecin sonunda, bu güzel anı birlikte görmenin heyecanını yaşıyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Kat ettiğiniz bu yolla üniversitemize çok daha yeni, ilave katkılar sağlayacak gücü kendinizde bulacağınıza inanıyorum” dedi.

“Kadro ihdası ve kadro değişikliği talebinde bulunduk”

Profesörlük kadrolarında sıkıntı yaşadıklarını da dile getiren Rektör Bilgiç, “Son 3 aya kadar önce; sıraya ve bekleme süresine göre bu kadroları vermeye çalışıyorduk. Artık kadroları sadece bekleme süreleri ile ilişkilendirerek vermek yerine, bölümdeki kadro sayıları, kadro ihtiyacı, kişilerin proje bakımından, yayın bakımından veya diğer akademik başarıları bakımından bir sıralamaya tabii tutularak verileceğini paylaşmak isterim. Bu sıraya uyduğumuz takdirde 20 profesörün bulunduğu bir bölümde 2 ay önce doçent oldu diye bir kadroyu oraya vermek gibi bir mecburiyet içinde kalmamızın adil olmayacağını sizler de takdir edersiniz. Bir bölümde hiç profesör yokken, lisansüstü eğitimi de bu sebeple doktora düzeyine çıkaramazken, artık elimizdeki bu az sayıdaki kadroyu başladığımız şekilde devam ettirme imkânımız kalmamıştır. Bu nedenle hem kadro ihdası yaptık, bekliyoruz hem de kadro değişikliği talebimiz oldu. Hepsi karşılandığında biraz daha elimizin rahatlaması sebebiyle daha önce başladığımız şekilde bir dağıtıma da geçmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Profesörlük belgesi alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri şu isimlerden oluştu:

Tıp Fakültesinden; Prof. Dr. Mehmet Kefeli, Prof. Dr. Ender Özden, Prof. Dr. Ünsal Özgen, Prof. Dr. İbrahim Levent Güngör, Prof. Dr. Atilla Güven Atıcı, Prof. Dr. Süleyman Sırrı Bilge.

Fen-Edebiyat Fakültesinden; Prof. Dr. Emine Coşkun, Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof. Dr. Savaş Yılmaz, Prof. Dr. Tevfik Özen, Prof. Dr. Yahya Kadıoğlu, Prof. Dr. Önder Duman.

Mühendislik Fakültesinden; Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Prof. Dr. Hasan Temiz, Prof. Dr. Zeki Karaca, Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli, Prof. Dr. Erdal Kılıç.

Eğitim Fakültesinden; Prof. Dr. Birkan Kargı, Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Prof. Dr. Damla Bulut.

Veteriner Fakültesinden; Prof. Dr. Göknur Terzi Gülel, Prof. Dr. Mesut Çevik.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; Prof. Dr. İlhan Aksoy, Prof. Dr. Nuray Keskin,

Ziraat Fakültesinden; Prof. Dr. Deniz Ekinci, Prof. Dr. Savaş Atasever.

İlahiyat Fakültesinden; Prof. Dr. Ali Bolat, Prof. Dr. Ahmet Çakır.