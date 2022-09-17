OMÜ'de 40 yıllık üniversite mezunları buluştu

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “OMÜ Mezunlar Günü 2022” etkinliği başladı. OMÜ bünyesindeki 19 fakültenin tamamında gerçekleşen etkinlikle eski mezunların buluşması amaçlandı. Yıllar sonra tekrar fakültelerinde bir araya gelen mezunlar hasret giderdi.

Düzenlenen etkinlikte OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, mezunu olduğu İlahiyat Fakültesi'nin konferans salonunda yaptığı konuşmada, "Mezunlarımızla buluşmayı gerçekten önemsiyoruz. 10-20 yıl önce mezun olan arkadaşlarımızın bilgi teknolojilerinin değişmesi gibi nedenlerden dolayı bizim tarafımızdan desteklenmesi gerekiyor. Bireysel olarak bu sürece direnemeyeceğini, itibarını koruyamayacağının farkındayız. Bugün pozisyonu ne olursa olsun öğretmende olabilir, din görevlisi de olabilir, kurum tarafından desteklenmesi gerekir. Özelliklede ihtiyaç duydukları alanda bu bilim teknolojileri, belli bir temanın işlenme biçimi, ders materyali, toplum hizmetinde farklı bir boyut olabilir. Beraber olduğumuz arkadaşlarımızın o taleplerinin kurum tarafından bu ihtiyaçlarının karşılanmasını arzu ediyoruz. Ama bunu bir şekilde ‘ya ben zaten diplomayı aldım daha artık kim tanır' gibi bir şeyden ziyade burada bir aile olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi.

‘‘Bir odada 40 kişi kaldık''

Programda konuşan İlahiyat Fakültesi'nin ilk mezunlarından olan eski Amasya Milletvekili Akif Gülle de “1976 yılında Enstitüye geldik. Bizim eğitim dönemimizde 3 sınıf, her sınıfta 40 öğrenci ve 2 tane sınıflı yatak odasının içinde büyük bir soba, 40 tane yatakta öğrenci vardı. Biz o durumlarda kaldık. Allah bu günlerimize hamdolsun şimdi bu güzel mekanlarda bulunuyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta rektörümüz olmak üzere çok büyük bir yol aldık ve bu hale geldik. Tekrardan bizi bu güzel duruma getiren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Program sonunda Rektör Ünal, eski Milletvekili Akif Gülle'ye sertifikasını ve hediyelerini sundu. Programa ayrıca İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, emekli Prof. Dr. Muhsin Koçak, emekli Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi, emekli Prof. Dr. Erhan Yetik, Prof. Dr. Mustafa Köylü, aktif olarak İlahiyat Fakültesi'nde görevine devam eden Prof. Dr. Mevlüt Kaya, Doç. Dr. Mustafa Kara ve Doç. Dr. Ali Yüksek gibi isimler de etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin devamında eski OMÜ mezunları deniz turu, Kızılırmak Deltası gezisi, OMÜ Göleti ziyareti, gibi çeşitli aktivitelerde bulundu.