OMÜ'de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu

Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu çevrimiçi olarak yapıldı.

Düzenleme kurulunda Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Doç. Dr. Birsen Altay, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Arş. Gör. Alaattin Altın, Arş. Gör. Mesiya Aydın, Arş. Gör. Güven Soner, Arş. Gör. Ercan Tunç ve Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan'ın yer aldığı sempozyumun başkanlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ve Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı üstlendi. Lisansüstü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma 66 bildiri sunuldu.

Sempozyumun birinci gününde OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı ve Toplumu Güçlendirme Derneği Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Açılış Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Murat Terzi moderatörlüğünde Prof. Dr. Nurgün Platin'in “Kuramdan Uygulamaya Hemşirelik Araştırmaları” başlıklı söyleşisi yapıldı. Öğleden sonra gerçekleşen oturumda Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak yönetiminde Prof. Dr. Ayşe Okanlı'nın “Hemşirelik Araştırmalarının Uygulamada Kullanımı” konusu ele alındı.

“Hemşirelik araştırmalarında sık yapılan hatalar”

Sempozyumun ikinci gününde “Hemşirelik Araştırmalarında Sık Yapılan Hatalar” başlığıyla Doç. Dr. Birsen Altay'ın yönetimin de Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ ve Öğr. Gör. Canan Sarı'nın katılımıyla söyleşi yapılırken öğleden sonraki oturumda Prof. Dr. Özen Kulakaç'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Veysel Sönmez'in “Bilim Felsefesi” başlıklı söyleşisi gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında ayrıca Prof. Dr. İlknur Aydın Avci tarafından Bilimsel Yazı Yazma Kursu, Prof. Dr. Özen Kulakaç tarafından Nitel Araştırma Kursu, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak tarafından Düşünme Kursu ve Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat tarafından Temel Düzey İstatistik Kursu da verildi.