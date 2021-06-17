OMÜ'de biyoloji, coğrafya ve tarih bölümleri akredite oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi'nde biyoloji, coğrafya ve tarih bölümleri akredite oldu.

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde yer alan biyoloji, coğrafya ve tarih bölümleri Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

FEDEK değerlendirme takımı tarafından 17 Mayıs tarihinde başlatılan değerlendirme süreci 15 Haziran'da son bularak üç bölüm aynı anda akredite olmaya hak kazandı. OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, yaptığı açıklamada Akredite olma yolunda ilerleyen bölümleri bu süreci eksiksiz tamamlaması için başvuru yaptıklarına dikkat çekerek geriye kalan bölümlerin de akreditasyon süreci için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.