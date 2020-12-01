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OMÜ'de çevre düzenleme çalışmaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü girişinde yer alan ve tramvay inşaatı sırasında şantiye olarak kullanılan alan temizlenerek yeniden düzenleniyor.


Çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü olarak da kötü bir görünüme sahip Üniversite Lojmanları ile Sinop Yolu arasında bulunan atıl alan, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle temizlenerek projelendirilecek.



“Temiz ve güvenli bir kampüs alanı oluşturmayı hedefliyoruz”


Kurupelit Kampüsü'nü kent sakinleri için cazibe mekânına çevirme planlarının olduğunu ifade eden Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy, “Lojmanlar ve Sinop yolu arasında kalan bölüm şehrin ve üniversite girişinin yüzü konumunda. Bölgenin inşaat artıkları ve çeşitli kullanılmayan malzemelerle dolu olması görüntü kirliliğine neden oluyordu. Bu sorunu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çözdük. Alanla ilgili herkesin beğeneceğini düşündüğümüz projemizin çalışmaları devam ediyor. Üniversite çevresinde başlattığımız yenileme çalışmalarıyla daha temiz ve güvenli bir kampüs alanı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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