OMÜ'de çevre yönetimi ve güncel sorunlar ele alındı

“Türkiye'de Çevre Yönetimi ve Güncel Çevre Yönetimi” başlıklı konferans, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda ilgilileri bir araya getirirken, konferansa konuk konuşmacı olarak TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Baran Bozoğlu da katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Öğrenci Komisyon ve Bölüm Temsilcisi Enes Yiğit, Türkiye ve dünyada yaşanan çevre sorunlarına değinerek, “Geleceğin çevre mühendisleri olarak bizlerin görevi bu sorunlara çevresel ve sürdürülebilir çözümler üreterek dünyamızın geleceğini yeşertmektir. Baş koyduğumuz bu yolda ilk hedefimiz, farklı disiplin anlayışlarıyla ülkemizin ekonomik, politik ve çevresel tüm etkilerini göz önünde bulundurarak Türkiye'ye kalıcı değerler kazandırmaktır” dedi.

“Çevre mühendisleri artık hayatın her alanındalar”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Özcan Çoluk, çevre mühendislerinin artık hayatın her alanında olduğuna vurgu yaparak, “Çevre mühendisleri, laboratuvarlardan su arıtım tesislerine, sağlıklı bir kentin inşasından idaresine kadar sürdürülebilir bir yaşamın her noktasında varlar. Anlayacağınız dünya döndükçe, insanlık var oldukça ve canlılar yaşadıkça bizler bu süreçlere dahil olacağız. Asla ve asla umutsuzluğu kapılmayacağız çünkü ülkemizin her alanında bizler olacağız. Keza, atığı yönetmeden bir şey yapamıyorsunuz. Sağlıklı su olmaksızın hayat olmuyor. Temiz havayı koklamaksızın yollarda yürüyemezsiniz. Sahillinize, toprağınıza, yeşilinize sahip çıkmadan bir hayatı sürdüremezsiniz. İşte bizler bu süreçlerin hepsinde rol alacağız” diye konuştu.

“Tercih edilen nitelikli çevre mühendisleri yetiştirme hedefindeyiz”

Öğrencilerin eğitim süreçlerinin her aşamasında çeşitli sanayi kuruluşları ve meslek odalarıyla ortak çalışma ve etkinlikler yapmayı sürdüklerini belirten Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Gülfem Bakan, “Küreselleşme sürecinde emek yoğun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları, yoğun bir şekilde ulusal sanayi ve ekonomimizi her boyutuyla etkilemekte. Dolayısıyla mühendislik eğitimi bu yolda önemli bir alan olarak ortaya çıkmakta. Bizler de sürekli gelişim anlayışıyla birlikte çevre bilimi ve teknolojisine katkıda bulunan, sektörde tercih edilen nitelikli çevre mühendisleri yetiştirme hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

“Çevreyi her zaman içinde olduğumuz bir mekan olarak görmek zorundayız”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, hayatın çevreye uyum gösterme çabası olduğuna işaret ederek, “Amacımız, yaşanabilir bir çevrede hayatlarımızı sürdürmek. Çevreyi, her zaman içinde olduğumuz bir mekan olarak görmek zorundayız. Temiz bir denize, ormana yahut ırmağa baktığımızda neler hissediyorsak, yaşadığımız çevreye de sahip çıkarak bu duyguları yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.

“Birçok OMÜ mezunu delege ve yönetici olarak görevde”

Açılış konuşmalarının ardından konferans veren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Bozoğlu, sunumunun başında OMÜ'nün ve Çevre Mühendisliği Bölümü'nün önemine değinerek OMÜ mezunu birçok çevre mühendisinin Çevre Mühendisleri Odası'nda yönetici ve delege olarak görev aldığını, bu mesleğin geleceği ve çevre sorunları adına çaba gösterdiğini söyledi.

“Çevre Kanunu'nda artık çevre mühendisleri var”

Sunumunda mesleki gelişme ve değişmelerden bahseden Bozoğlu, "Çevre Mühendisleri Odası'nın yoğun çabası sonunda Çevre Kanunu değişti. Böylelikle bu kanuna artık çevre mühendisleri de girdi. Bu ne anlama geliyor? Artık çevre mühendislerinin, çevre danışmanlık hizmeti yapmak için eğitim, sınav ve belge zorunluluğu olmayacak. Arkadaşlar artık mezun olduğunuzda diplomanızla bu işi yapacaksınız. Hakikaten bu çok önemli gelişme çevre mühendisleri için ve bir dönüm noktasıdır” açıklamasında bulundu.

Konferans sonunda Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem Bakan, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bozoğlu'na fidan sertifikası ile 19 Mayıs'ın 100. yılına ithafen Atatürk heykeli takdim etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Konferansa ayrıca, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksek Ardalı, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.