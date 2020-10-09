İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OMÜ'de dekanlıklarda görev değişimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarında görev değişimi gerçekleştirildi.


OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Muharrem Özcan, Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy'dan dekanlık görevini devraldı. Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, Prof. Dr. Soner Çankaya'dan dekanlık görevini teslim aldı. Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Prof. Dr. Seher Balcı Çelik'ten dekanlık görevini devraldı.


Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın da katıldığı devir teslim törenlerine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de iştirak etti.


Rektör Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski dekanlara teşekkür ederken görevi yeni üstlenenlere de muvaffakiyet diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.