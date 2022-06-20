OMÜ'de ‘Eğiticilerin Eğitimi' tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) akademik verimlilik ve sinerjiyi bütün birimlerine yansıtmak amacıyla düzenlediği “Eğiticilerin Eğitimi” programı, 5 günlük periyodun sonunda tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri için düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” programında güncel öğretim, yöntem ve teknikleri eğiticilere anlatıldı. Akademisyenlerin tecrübelerini paylaştıkları eğitim programında 5 ayrı üniversiteden 8 akademisyen katıldı. Programın son gününde yüz yüze yapılan atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitime katılan eğiticilere teşekkür belgeleri ile Ziraat Fakültesi'nden 33 öğretim üyesine katılım belgeleri Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep tarafından takdim edildi.

Doç. Dr. Bayram Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen programa; Doç. Dr. Şener Şentürk, Doç. Dr. Yaşar Barut ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan eğitimci olarak katıldı. Ayrıca çeşitli üniversitelerden Prof. Dr. Burhan Akpınar, Doç. Dr. Ceyhun Ozan, Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu ve Doç. Dr. Volkan Duran da programda eğitici olarak görev aldı.