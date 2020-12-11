OMÜ'de eğitimde revizyon süreci Hukuk Fakültesi ile devam ediyor

Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alan yeni bir müfredat oluşturmak amacıyla eğitimde revizyon sürecini başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlahiyat Fakültesi'nin ardından Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi için düzenlenen eğitim revizyonu toplantısında, Fakültenin yeterlilikleri ve genel durumu değerlendirilerek ders programları ve içeriği gözden geçirildi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Batı, Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Karacan Çetin ile Fakültenin Dekan Yardımcıları ve bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısına, anabilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri de internet üzerinden eşlik etti.

“Eğitim revizyonu çalışmalarının ekseninde mezun yeterliliği olmalı”

Toplantıda, mesleğin gerekliklerini karşılayan donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek için mezun yeterliliğinin Fakültenin hedefleri arasında yer alması gerektiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Eğitimde revizyon çalışmalarımızın eksenine mezun yeterliliğini koyarak müfredatı ve dersleri bu doğrultuda düzenlememiz gerekiyor” dedi.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin bölüm ve ders içerikleri hakkında ilgili öğretim üyelerinden bilgi alan Rektör Ünal, “Bizim revizyon çalışmalarında net bir karar almamız ve net bir hedef ortaya koymamız çok önemli. Özellikle bazı alanlarda özel hedefler koymamız gerekiyor ki konusunda uzman özel insanlara erişebilelim. Yapmak istediğimiz şey ders programlarını gelişigüzel değiştirmek değil, şartları dikkate alarak programları özelleştirmek. Kısacası revizyon çalışmalarımızın sonucunda OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi'nden mezun bir öğrencinin nitelikli, iş hayatının beklentilerini karşılayan ve güven veren bir diplomaya sahip olmasını hedefliyoruz. Bu açıdan da paydaşlarımızın en çok da öğrencilerimizin görüşleri oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Öğrencinin, eğitimin en önemli paydaşı olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal mezunların görüşlerinin de çok önemli olduğu ve sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, köklü bir çalışma yapılacağına dikkat çekti.

"Öğrencilerden geri dönüş almaya özen gösteriyoruz"

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, yaptığı sunumda 2008 yılında kurulan Fakültenin idari ve akademik açıdan güncel bir değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Keçeligil, Fakültenin ismini aldığı Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in biyografisine değindiği sunumunda, merhum Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Çarşamba Belediye Başkanlığı'nın yapımını üstlendiği ve kısa sürede inşaatı tamamlanan Hukuk Fakültesi binası hakkında da bilgiler verdi.

Toplantıda Fakültenin yeterlilikleri, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, altyapısı, hedefleri ve beklentileri hakkında değerlendirme yapan Dekan Prof. Dr. Hasan Keçeligil, akademik ve idari personel sayısını paylaştı. Prof. Dr. Keçeligil, güncel öğrenci sayılarının ise lisansta 719 yüksek lisansta 82 ve mezun öğrencilerinin ise 980 olduğunu söyledi.

Bölgedeki paydaşlardan görüş almaya gayret ettiklerini belirten Prof. Dr. Keçeligil, sunumunda Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Merih Dinçer, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay ile Samsun Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'in hukuk üzerine görüşlerini Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile paylaştı. Ayrıca öğrencilerden geri dönüş almaya özen gösterdiklerini ifade eden Dekan Keçeligil, Fakültelerinde sık sık anket yaptıklarını ve öğrenci temsilcileriyle iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Genel bir değerlendirme ve fikir alış verişinin ardından toplantı sona erdi.