OMÜ'de Engelli Farkındalığı Programı

Özel eğitim öğrencilerinin karne sevincini paylaşmak ve merkezin çalışmalarını yakından görmek amacıyla düzenlenen programa; Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Aksoy, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Altınkum Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Nafiz Kaya, OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş, Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkez Müdürü Veysel Uğur, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Program, Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyelerinin derslikleri, özel eğitim öğrencilerinin sosyal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirdikleri uygulama alanlarını inceleyerek bilgi almalarıyla başladı. Özel eğitim öğrencileriyle air hokey oynayan Vali Osman Kaymak kazanan öğrenciye madalya taktı. Kız öğrencinin madalyasını ise Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç takdim etti.

Özel eğitim öğrencilerinin becerilerini geliştirmeleri ve doğayla iletişim kurmaları amacıyla saksıya diktikleri çiçeklerden oluşan serginin açılışının da yapıldığı programda Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı birer çiçek satın aldı.

“Ziyaretlerinizle yavrularımıza yaşam sevinci kazandırmanızı arzu ediyoruz”

Plaket töreni ile devam eden programda konuşan Altınkum Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Nafiz Kaya, Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezinin kurulmasında ve çalışmalarını sürdürmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek şöyle devam etti:

“Okulumuzun öğrencilerini yakından görmek ve sevginizi göstererek onları mutlu etmek amacıyla gerçekleştirdiğiniz ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Aile fertlerinin de okulumuzu zaman zaman ziyaret ederek engelli yavrularımızın gönüllerini fethetmelerini, onlara yaşam sevinci kazandırmalarını arzu ediyoruz.”

“Özel eğitim öğretmenliği daha çok sabır ve anlayış gerektiriyor”

Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezinde çocukların eğitimi için yapılan etkinliklerden mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Burada çok duyarlı bir veli topluluğu, işini bilen öğretmenler görmekten dolayı memnunum. Öncelikle bu işi sabırla yürüten okul müdürünü ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Öğretmenlik her zaman saygı duyduğum bir meslek olmuştur ama özel eğitim öğretmenliği daha büyük saygıyı hak ediyor. Çünkü özel eğitim öğretmenlerinin işi, daha çok sabır ve anlayış gerektiriyor” dedi.

“Samsun ve Atakum'da örnek bir özel eğitim merkezi”

Merkezin kurulmasında hayırseverlerin de büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Vali Kaymak, “Merkezin kurulmasına katkı sunan hayırseverlere ve OMÜ'ye çok teşekkür ediyorum. İlimizde ve Atakum'da örnek bir özel eğitim merkeziyle karşı karşıyayız. Karnelerini alacak sevgili yavrularımızı da tebrik ediyorum ve onlara hayırlı eğitim yılları diliyorum. Hepsinin sevinçleri gözlerinden okunuyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altınkum Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Nafiz Kaya, Samsun Valisi Osman Kaymak'a plaket takdim etti. Vali Osman Kaymak ise; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Aksoy'a, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik'e, OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş'a ve Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkez Müdürü Veysel Uğur'a plaketlerini sundu.

Karnelerini ve hediyelerini alan öğrencilerin gerçekleştirdikleri halk oyunu gösterisi ise katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Halk oyunu gösterisinin ardından program sona erdi.