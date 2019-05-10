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OMÜ'de festival heyecanı

Üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest’in bahar etabının büyük finalleri, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle 10 Mayıs’ta Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde başladı.

Üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'in bahar etabının büyük finalleri, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı vesilesiyle 10 Mayıs'ta Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde başladı.


16. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nın final serisi için 4 bini aşkın üniversiteli sporcu, antrenör ve spor insanı Samsun'a geldi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK ve bir holding iş birliğiyle düzenlenen ve üniversitelerin katılımıyla basketbol, hentbol, futbol, voleybol, atletizm, jimnastik, dağ bisikleti, oryantiring ve yüzme branşlarında yapılacak spor ve kültür etkinlikleri oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.


Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi Kadın Voleybol Takımları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'ndaki ilk karşılaşmayı Arel Üniversitesi 3-0 kazandı.


Etkinlikler ve spor müsabakaları 10-17 Mayıs tarihleri arasında Samsun'un çeşitli salonlarında devam edecek.

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