OMÜ'de geleceğin öğretmenleri ve sanatçıları mezun oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi ve OMÜ Devlet Konservatuarı'nda eğitimlerini tamamlayan genç öğretmen adayları ve geleceğin sanatçıları 2021-2022 dönem sonu mezuniyet töreniyle geleceğe uğurlandı.

OMÜ Eğitim Fakültesi mezuniyet töreni Öğrenci Yaşam Merkezi'nde, OMÜ Devlet Konservatuarı mezuniyet töreni ise Devlet Konservatuarı Sahnesi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törenlerde mezun öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansırken, aileleri ve yakınları da onları bu özel anlarında yalnız bırakmadı.

Törenlerde Eğitim Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü birincisi İkbal Nur Çevik ve Devlet Konservatuarı birincisi Nurseli Öcal konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Ardından mezunlara temsili diploma takdimi gerçekleştirildi.

Mezuniyet andının da okunması ile her iki fakülte de de öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olma sevincini yaşadı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, “40 yıllık serüveni içinde, şu an farklı 8 bölüm ve 15 programla hizmet veren köklü fakültemizin, dün öğrencisi, bugün ise idarecisi ve öğretim üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün, doğumundan bu yana üzerine titreyerek yetiştirdiğiniz çocuklarınızın en önemli günlerinden birine şahitlik ediyorsunuz. Katılmış olduğunuz bu tören, elbette sizin ve evladınızın uzun yıllar boyunca gösterdiği, fedakarca gayretlerin bir sonucudur. Emekleriniz için teşekkür ediyor, sizleri gönülden kutluyorum. Öğretim elemanlarımız siz de dört yıl boyunca emek verdiniz. Onların birer öğretmen olması için, her koşulda elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Onlara sadece bilgi vermediniz, meslek hayatlarında, örnek alacakları bir model oldunuz” dedi.

Devlet Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Ferit Bulut da, “Sevgili gençler, bugün her ne kadar dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan, hocalarınızdan ve sevdiğiniz tüm güzelliklerden ayrılıyor gibi hissetseniz de bu bir veda günü değil, farklı mekanlar, farklı insanlar ve hayatın farklı yönleriyle karşılaşıp hayallerinize ulaşacağınız günlerin başlangıcıdır. Bugünden sonra çıkacağınız hayat yolculuğunda müziğin dili, disiplini ve birleştirici gücü her birinizin ışığı olsun. Mezuniyetinizi kutluyor, her birinize başarı dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

İki törende de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, fakülte dekanları, öğretim elemanları ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.