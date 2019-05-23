OMÜ'de Geleneksel İftar Programı

OMÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen iftar programına; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Ünsal Ağaoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan V. Sg.Alb. Ahmet Bahadır, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Burada bulunan konuklarımız katılımlarıyla bizleri onurlandırdı”

İftar programının sonunda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bu güzel günün akşamında, tuttuğumuz oruçlarımızı birlikte açma fırsatı veren Allah'a şükrediyorum. Oruçlarını bizlerle açmak için aramızda bulunan çok değerli konuklarımız, katılımlarıyla bizleri onurlandırdı. Orucu, sadece aç kalmak için değil kötülüklere karşı durmak ve iyi değerlerimizi hatırlamak için de tutmalıyız. Nice Ramazanlarda ve iftarlarda buluşmak dileğiyle hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

Konuşmasında 19 Mayıs 1919'un 100. yılına değinen Rektör Bilgiç, şunları kaydetti: “19 Mayıs 1919'un 100. yılı olması dolayısıyla Samsun bu yıl, her zamankinden daha farklı. 100. yılı henüz kutladık ve bu kutlama heyecanı hala devam ediyor. Milli Mücadele ruhunun zirve yaptığı bu günlerin, Ramazan'ın ayının manevi iklimiyle bütünleşmesi, birliktelik ruhunu daha da yukarılara taşıdı. Allah bu birlik ve beraberliği daim kılsın. O'nun rızası için tuttuğumuz oruçları sağlık içerisinde ve bize verdiği nimetlerle açabildiğimiz için şükür borçluyuz."

“Milli Mücadele ruhunu diri tutmak görevimiz”

OMÜ'de iftar açmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Osman Kaymak ise, "Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı sebebiyle düzenlediğimiz kutlamalarda ilimizde misafirlerimizi ağırladık ve onları uğurladık. Görüyoruz ki 100 yılda Türkiye nereden nerelere geldi. 100. yılın ortaya çıkardığı Milli Mücadele ruhunu diri tutmak görevimiz. Bugün Türkiye bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyorsa bunu Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve şehitlerimize borçluyuz. Onlara minnettarız ve hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Milli Mücadele'nin günümüzde de devam ettiğini vurgulayan Vali Kaymak, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu güzel topraklar kolay vatan edilmedi ve hala üzerinde emelleri olan insanlar var. Bu sebeple her zaman birlik ve beraberliğe, güçlü olmaya ihtiyacımız var. Bunun için de vaktimizi iyi değerlendirmeli, laboratuvarlardan çıkmamalı, çok kitap okumalıyız. Üniversitemiz de bu konuda bize yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin geleceğini omuzlarında taşıyan gençlerimize çok güveniyoruz. Bu bilinçle geleceği kuşatacaksınız."