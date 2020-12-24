OMÜ'de “İletişim Aracı Olarak Gülümseme”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sosyal Etkinlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Olmak Üzerine Konuşmalar” etkinlikleri pandemi sürecinde online olarak devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kuru Alıcı'nın konuşmacı olduğu “İletişim Aracı Olarak Gülümseme” konulu söyleşi yoğun katılım ile online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülay Akman'ın yürüttüğü etkinlikte gülümsemenin iletişimdeki rolü, kahkaha yogası ve kullanım alanları konusunda bilgi verilirken, konuyla ilgili literatürde yer alan kanıt düzeyi yüksek araştırmalar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik sırasında doğru nefes egzersizleri ve meditasyon uygulamalarına da yer verildi. Söyleşi, katılımcıların tüm sorularına cevap verilmesinin ardından sona erdi.