OMÜ'de karaciğer nakli yeniden başladı

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süredir ara verilen karaciğer nakillerine yeniden başlandı. OMÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özşay yönetiminde yapılan karaciğer nakilleri başarıyla yapılıyor. 2019 yılında başlanan karaciğer nakillerinde şimdiye kadar 4 nakil yapıldı.

Karaciğer nakillerini bir ekiple birlikte başarılı bir şekilde yaptıklarını belirten Özşay, "Karaciğer transplantasyonu son dönem karaciğer hastaları için tek tedavi seçeneği. Tedavi seçenekleri içinde kadavradan karaciğer transplantasyonu ve canlı vericili karaciğer nakli ameliyatları söz konusu. OMÜ'de daha önce yapılan karaciğer naklini 2019 itibariyle tekrar ekibimizle ilgili başlattık. Son 20 günde 4 başarılı karaciğer nakli gerçekleştirdik. Bu konuda bize destek olan yönetimimiz ve birim arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, karaciğer transplantasyonunun başarılı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

3 yıldır organ bekleyen Fatma Yıldırım(63) ve Halil İbrahim Dönmez(51), organ bağışında bulunan kişilere, ailelerine ve doktorlara teşekkür ettiler.