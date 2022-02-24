OMÜ'de liderlik akademisi tamamlandı

Liderlik Akademisi tamamlandı.

Üniversite-hastane iş birliği kapsamında yürütülen eğitim programına; eğitim ve araştırma hastanelerinin yer aldığı Samsun'un merkez ilçeleri ile Bafra, Çarşamba, Terme ilçelerindeki hastanelerin hasta bakım hizmetleri müdürleri ve çeşitli özel hastanelerin sorumlu hemşireleri, yanı sıra da idari hizmetler müdürleri olmak üzere toplam 108 katılımcı yer aldı.

1. Liderlik Akademisi eğitim programı, hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin ve müdürlerin yönetim ve liderlik performanslarını arttırmak amacıyla hazırlandı. Programda; liderliğin temel özellikleri, liderlik becerileri ve yetkinlikleri, liderlik tarzları, karar verme ve inisiyatif alma, ekip yönetimi, zaman yönetimi, iletişim, çatışma yönetimi, problem çözme, koçluk yaklaşımı, değişim liderliği ve vizyoner liderlik konularında eğitimler verildi.