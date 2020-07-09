OMÜ'de online mezuniyet

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasına Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen diploma töreni için duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Prof. Dr. Gülfem Bakan, “Çalışkanlığın, dürüstlüğün ve üretkenliğin bir değer olduğunu bilen, zorlukla mücadeleden korkmayan, inandığı gibi yaşayan ve bu inançla hareket eden bireyler olun. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için OMÜ kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümidiyle hepinize, geleceğine umutla bakan bir toplumun insanlarıyla, dayanışma içinde geçireceğiniz bir yaşam diliyorum. Güzel ülkemizin çağdaş yarınlarını gerçekleştirecek olan gençlerimize, yeni Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından programa katılan öğretim üyeleri söz alarak mezunları ve ailelerini tebrik ederek başarılar diledi. ÇMO Samsun Şube Başkanı Özcan Çoluk ise konuşmasında mesleki dayanışmanın önemine değinerek yeni mezunları kutladı ve başarılar diledi. Program Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi Enes Yiğit, Çevre Mühendisliği bölüm birincisi İremnaz Gülmüş, bölüm ikincisi Deniz Saygılı ve bölüm üçüncüsü Onur Yağlı'nın konuşmaları ile devam etti. Mezuniyet töreni, Çevre Mühendisliği Bölümü'nde diploma törelerinin geleneği haline gelen Ulusal Çevre Andı'nın birlikte okunduğu videonun gösterimiyle sona erdi.

Törene Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem Bakan, Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, Prof. Dr. Feryal Akbal, Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, Doç. Dr. Hülya Böke Özkoç, Doç. Dr. Ayşe Kuleyin, Doç. Dr. Nevzat Beyazıt, Doç. Dr. Andaç Akdemir, mezun öğrencilerin danışman öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Burcu Özkarova, ÇMO Samsun Şube Başkanı Özcan Çoluk, araştırma görevlileri, mezunlar ve aileleri telekonferans yoluyla katıldı.