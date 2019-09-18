OMÜ'de safra yolu tıkanıklığında ilk kez mıknatıs yöntemi uygulandı

Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak OMÜ Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bektaş, “Safra yolu darlıklarında standart tedavi yöntemleri endoskopik (ERKP; Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi) ve radyolojik (PTK; Perkütan Transhepatik Kolanjiografi) girişimlerdir. Bu yöntemler hastanemizde rutin uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde darlık bölgesi ince bir telle geçilir ve bunun rehberliğinde balon, buji ve stent uygulamaları yapılır” dedi.

Operasyonu Türkiye'de ilk kez uygulayan akademisyenlerle gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, “Hastada tıkanma olduğundan telle geçilememiş ve tıkanıklığı açmak için ERKP ve PTK yöntemleri ile safra yoluna mıknatıs yerleştirilerek tıkanıklık açılmıştır. Bu yöntemi Türkiye'de ilk kez uygulayan ve mıknatısları tasarlayan Hacettepe Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Parlak davet edildi ve Radyoloji Anabilim Dalından Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Fatih Uzunkaya ile birlikte tedaviyi başarıyla gerçekleştirdik. Safra yolu darlığı karaciğer nakillerinden sonra nispeten sık görülmektedir. Bu yöntemle zor vakalarda tedavi başarımız artmaktadır” diye konuştu.