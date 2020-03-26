OMÜ'de senato toplantısı uzaktan yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) üst yönetim organı olan ve genellikle hafta bir toplanan senato ve yönetim kurulu toplantısı, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uzaktan gerçekleştirildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığındaki senato toplantısına fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokuların müdürleri ile diğer senato üyeleri bulundukları yerden görüntülü olarak bağlanarak katıldı.

Toplantılarda kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan ve alınacak kararlar, eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl devam edeceği başta olmak üzere gündeme alınan diğer konular ele alındı ve karara bağlandı.