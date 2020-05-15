OMÜ'de sıfır atık çalışmaları tamamlandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçici depolama alanı kuruldu.

Korona virüsü ile pandemi günlerinde atık yönetiminin, çevre ve insan sağlığın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında OMÜ'de tebliğ gereği geçici depolama alanı kuruldu. Entegre katı atık yönetimi kapsamında cam, kâğıt plastik, metal, tehlikeli atıkların (atık pil, bitkisel atık yağ) geçici depolanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre ve temiz bir ülke bırakılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve ülke genelinde uygulamalarla tüm Türkiye'yi kapsayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışmaların amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Üniversitelerde 3. sınıf atık getirme merkezi; üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan ve işletilen merkezler olarak tanımlanıyor. OMÜ'de yayınlanan Kovid-19 hijyen malzeme atıkları genelgesi gereği OMÜ birimlerinde uygulamaya geçildi.