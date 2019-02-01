Samsun Teknopark'ın koordinatörlüğünde ve OMÜ iş birliğiyle yürütülen “OMÜ'de Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor” projesi kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programından hibe desteği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen arasında imzalanan protokol ile OKA, projeye finansal destek sağlayacak.

“Sıfır atık bir yaşam tarzıdır”

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili sunum yaptı. Sıfır atık prensibinin avantajlarından söz eden Ardalı, “Sıfır atık prensibi ile israfın önüne geçilmesi, ekonomik kazanımlar, enerji tasarrufu, ham madde, temiz üretim, çevre koruma, duyarlı tüketici gibi avantajlar sağlanıyor. Üniversite olarak çevre sorunları alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminer, kurs, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Sıfır atık, sadece atık ayrıştırmak değildir; vizyondur, bir yaşam tarzıdır” diye konuştu. Ayrıca Ardalı, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin Teknopark'ta da kurulacağını sözlerine ekledi.

Sıfır Atık Projesi'ne OKA'dan destek

OKA olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta faaliyet gösterdiklerini belirten OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise OMÜ ile olan paydaşlıklarına dair şunları dile getirdi: “OMÜ'de Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor Projesi'nin en önemli özelliği, liderlerin yetiştirilmesi yani eğiticilerin eğitimi. Diğer kamu kurumlarında da bu kişileri yetiştirebilirsek deyim yerindeyse ‘su damlası' etkisi oluşturacak ve arkası gelecek. OMÜ ve Büyükşehir Belediyesi ile geliştirdiğimiz ‘Can Sütü' projesinin finansmanına 4 milyon liralık katkımız olurken ortaklarımız da 1 milyon lira ile destek verdiler. Üniversitemiz sayesinde ‘Can Sütü' projesiyle Türkiye'de çok önemli bir şeyi başardık; buzağı ölümlerinin önüne geçerek yüzde 10-15 civarındaki bu ölümleri yüzde 1-2'lere indirmeyi hedefliyoruz ve dolayısıyla ülkemiz için milyonlarca liralık kazancımız olacak. Bunu üniversitemize borçluyuz. Belediyemiz de ev sahipliği yaptı ve bir okul tahsis edildi. 28 Şubat'ta da kamu kurumlarını davet ederek, üretim tesisine çevirdiğimiz bu okulun lansmanını (tanıtım) yapacağız.”

“Bu iş birliklerini canlı tutmak istiyoruz”

OKA olarak verdikleri teknik desteğin 2 ayda bir açıklandığını hatırlatan Özen, “Her seferinde üniversitemizden gelen yeni başvurularla bu teknik destek iş birliğini arttırabiliriz. Mesela 21 başvurunun 15'ini kabul ettik. Bu da aslında kurum olarak çok pozitif bir yaklaşım. Yine teknik personele eğitimler veriyoruz. Örneğin Samsun'daki 50 bin mülteciye ilişkin olarak 30'a yakın emniyet personelimize, OMÜ'de başlangıç düzeyinde Arapça eğitim verilecek. Hiç olmazsa şikâyetlerde veya kavga gibi olaylarda ihtiyaç duyulacak bilgilerin temininde polislerimiz başlangıç seviyesinde Arapça konuşabilecek. İnşallah daha pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Zira üniversitemize değer veriyoruz ve onu sahipleniyoruz. Üniversite kampüsünde bulunan Teknopark'ın temas noktası olmak üzere bu iş birliklerini canlı tutmak, ortaya çıkan proje çıktılarını da paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

“Samsun endüstriyel lif bitkilerinde başşehir olabilir”

Endüstriyel lif bitkilerine dair OMÜ ile yapılan toplantıya işaret eden Genel Sekreter Özen, Türkiye'nin henüz bu konuyu konuşmadan OMÜ'nün gündeme getirdiğine dikkat çekerek Samsun'un endüstriyel lif bitkilerinde başşehir olabileceğini vurguladı.

“Proje, yeşil kampüs amacımıza hizmet edecek”

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Üniversitemizin şehir ve sanayi ile bütünleşmesinin önünü açan ilk faaliyetlerimizden biri, Rektörümüzün göreve gelmesinden kısa bir süre sonra kurulan Üniversite Danışma Kurulu'nda birkaç hocamızın gündeme getirdiği, patentlerin ticarileşmesi yönünde sunduğu görüş, kurulda cevap buldu. Finansmanını OKA yaptı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de sahiplendi. Bugün üretim tesisi kuruldu. Bu, üniversitemizin ülkemize, bölgemize yaptığı katkıya açık ve net bir örnek. İnşallah bu tür örnekleri daha sık görürüz. OKA'ya bu konuda verdiği destek için teşekkür ederim. Bu tür çalışmaların yine Teknopark aracılığıyla devam edeceğini biliyorum. Projenin, bizim uzun vadedeki ‘yeşil kampüs, yeşil üniversite' amacımıza hizmet edeceğine inanıyorum. Ülkemize de yararlar getirmesini temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Daha sonra Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Rektörlük'te Sıfır Atık Sistemi'ni incelediler.